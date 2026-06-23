JOUONS AUTOUR DU LAC Forges-les-Eaux
JOUONS AUTOUR DU LAC Forges-les-Eaux dimanche 12 juillet 2026.
Forges-les-Eaux
JOUONS AUTOUR DU LAC
Avenue Olivier de Montalent Forges-les-Eaux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Après-midi jeu pour enfants au Lac de l’Andelle de Forges-les-Eaux le dimanche 12 juillet 2026
Gratuit sans inscriptions
Mineurs accompagnés d’un adulte .
Avenue Olivier de Montalent Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie sakajeu.contact@gmail.com
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English : JOUONS AUTOUR DU LAC
L’événement JOUONS AUTOUR DU LAC Forges-les-Eaux a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux
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