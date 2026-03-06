Jouons ensemble journée familiale Musée Agricole Botans

Jouons ensemble journée familiale

Musée Agricole 5 Rue de Dorans Botans Territoire de Belfort

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif enfant

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26

2026-04-26

L’Association l’Outil et la Vie d’Antan dans le cadre du Musée Agricole de Botans, organise une journée familiale pleine de bonne humeur dont le thème sera Jouons ensemble.

Elle se déroulera dans le musée et son verger. De nombreux jeux d’adresses seront prévus pour les enfants. Petits et grands pourront également s’essayer sur un parcours sensoriel pieds nus.

On retrouvera le boulanger qui proposera de délicieuses tartes flambées.

Une tricoteuse montrera son talent. Vous pourrez acheter des confitures du Musée. Une buvette sera à disposition.

Un troc plantes sera implanté en accès libre devant le musée. .

Musée Agricole 5 Rue de Dorans Botans 90400 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 36 52 04 museeagricole.botans@free.fr

