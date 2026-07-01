Jouons ensemble — Un espace parents-enfants, Salles des Associations, Vic-sur-Seille
lundi 31 août 2026 · Salles des Associations · Vic-sur-Seille
Informations pratiques
Jouons ensemble — Un espace parents-enfants Lundi 31 août, 15h00 Salles des Associations Moselle
Gratuit, sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-31T15:00:00+02:00 – 2026-08-31T17:30:00+02:00
Fin : 2026-08-31T15:00:00+02:00 – 2026-08-31T17:30:00+02:00
Un espace convivial pour :
✨ Jouer, découvrir et rigoler avec vos enfants
✨ Partager des moments complices
✨ Rencontrer d’autres parents
☕ Pendant que les enfants s’amusent, les parents peuvent échanger dans une ambiance chaleureuse.
On vous attend avec le sourire !
Contact : Nadège – 06.56.78.79.11
Salles des Associations 8 rue de l’abattoir – Vic-sur-Seille Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06.56.78.79.11 »}]
Poussez la porte ! Un coin de jeu gratuit et ouvert pour les enfants de moins de 6 ans accompagnés d’un parent ou d’un proche. Un moment pour jouer, souffler, se retrouver. Sans rendez-vous. jeu libre gratuit
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