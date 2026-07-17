Visite commentée de Vic-sur-Seille, Hôtel de la Monnaie, Vic-sur-Seille

Informations pratiques

Visite commentée de Vic-sur-Seille Samedi 19 septembre, 15h00 Hôtel de la Monnaie Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Vic-sur-Seille, labellisée Petite Cité de Caractère, dévoile près de 2000 ans d’histoire. De l’exploitation du sel dès l’Antiquité au château des évêques de Metz, en passant par ses couvents, ses maisons gothiques et l’église Saint-Marien, la ville révèle un patrimoine riche et surprenant. Une promenade entre architecture, légendes et mémoire du célèbre peintre Georges de La Tour, né ici en 1593.

Hôtel de la Monnaie Place du Palais, 57630 Vic-sur-Seille Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est Au cœur de la cité des évêques, l’Hôtel de la Monnaie, daté de 1456, rénové en 2002-2003, accueille l’Office de Tourisme du Pays Saulnois. Ce splendide édifice de style gothique flamboyant rhénan porte un remarquable décor architectural : fenêtres à meneaux et croisillons, baies du rez-de-chaussée avec arcs en anse de panier, riches tympans sculptés, curieux balcon sur console et belle Vierge à l’Enfant dans la niche d’angle. Non accessible PMR

Vic-sur-Seille, labellisée _Petite Cité de Caractère_, dévoile près de 2000 ans d’histoire. De l’exploitation du sel dès l’Antiquité au hâteau des évêques de Metz, en passant par ses couvents, ses et…

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