Les estivales de Vic DOUBLE R Vic-sur-Seille
samedi 8 août 2026 · Vic-sur-Seille
Informations pratiques
Vic-sur-Seille
Les estivales de Vic DOUBLE R
Place Jeanne d’Arc Vic-sur-Seille Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-08 20:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Rendez-vous pour la deuxième soirée des Estivales de Vic avec le groupe DOUBLE R. À partir de 20h, laissez-vous entraîner par une ambiance festive et chaleureuse au cœur de la place Jeanne d’Arc. Un concert gratuit à ne pas manquer pour prolonger les soirées d’été dans une atmosphère conviviale. Restauration à proximité.Tout public
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Place Jeanne d’Arc Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 01 14 14
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English :
Don’t miss the second night of the Estivales de Vic with the band DOUBLE R. %C0 Starting at 8 p.m., let yourself be swept up in a festive and welcoming atmosphere in the heart of Place Jeanne d’Arc. A free concert you won’t want to miss—the perfect way to extend your summer evenings in a friendly atmosphere. Food available nearby.
L’événement Les estivales de Vic DOUBLE R Vic-sur-Seille a été mis à jour le 2026-07-16 par OT DU PAYS SAULNOIS
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