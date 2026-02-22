Concert romantique Le bestiaire enchanté Place Jeanne D’Arc Vic-sur-Seille

Vic-sur-Seille

Concert romantique Le bestiaire enchanté

Place Jeanne D’Arc Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-15 15:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Laissez-vous transporter par de sublimes morceaux interprétés par l’ensemble Cantorama.

Sur réservation.Tout public

10 .

Place Jeanne D’Arc Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 78 05 30 mgdlt@moselle.fr

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English :

Let yourself be swept away by the sublime pieces performed by the Cantorama ensemble.

By reservation only.

L’événement Concert romantique Le bestiaire enchanté Vic-sur-Seille a été mis à jour le 2026-06-17 par OT DU PAYS SAULNOIS