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Concert romantique Le bestiaire enchanté Place Jeanne D’Arc Vic-sur-Seille

Concert romantique Le bestiaire enchanté Place Jeanne D’Arc Vic-sur-Seille samedi 15 août 2026.

Lieu : Place Jeanne D'Arc

Adresse : Musée Départemental Georges de La Tour

Ville : 57630 Vic-sur-Seille

Département : Moselle

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 10 Tarif de base plein tarif

Vic-sur-Seille

Concert romantique Le bestiaire enchanté

Place Jeanne D’Arc Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille Moselle

Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-15 15:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Laissez-vous transporter par de sublimes morceaux interprétés par l’ensemble Cantorama.
Sur réservation.Tout public
10  .

Place Jeanne D’Arc Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 78 05 30  mgdlt@moselle.fr

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English :

Let yourself be swept away by the sublime pieces performed by the Cantorama ensemble.
By reservation only.

L’événement Concert romantique Le bestiaire enchanté Vic-sur-Seille a été mis à jour le 2026-06-17 par OT DU PAYS SAULNOIS

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