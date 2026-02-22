Concert romantique Le bestiaire enchanté Place Jeanne D’Arc Vic-sur-Seille
Concert romantique Le bestiaire enchanté Place Jeanne D’Arc Vic-sur-Seille samedi 15 août 2026.
Vic-sur-Seille
Concert romantique Le bestiaire enchanté
Place Jeanne D’Arc Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille Moselle
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-15 15:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Laissez-vous transporter par de sublimes morceaux interprétés par l’ensemble Cantorama.
Sur réservation.Tout public
10 .
Place Jeanne D’Arc Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 78 05 30 mgdlt@moselle.fr
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English :
Let yourself be swept away by the sublime pieces performed by the Cantorama ensemble.
By reservation only.
L’événement Concert romantique Le bestiaire enchanté Vic-sur-Seille a été mis à jour le 2026-06-17 par OT DU PAYS SAULNOIS
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