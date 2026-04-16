Chisseaux

Jour de Cher 2026 Visite éclair des bords du Cher à Chisseaux

Rue de la Plage Chisseaux Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 11:00:00

fin : 2026-07-18 12:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année !

Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !

Découvrez le patrimoine des bords de Cher avec une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire !

Durée 45mn

Festival fluvial itinérant en 7 étapes entre Saint-Georges-sur-Cher et Athée-sur-Cher un défilé fluvial, des spectacles, des concerts, un pique-nique géant et beaucoup d’autres surprises !

Un évènement de la Communauté de communes Autour de Chenonceaux Bléré-Val de Cher.

Cette action gratuite vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine dans le cadre de jour de Cher 2026 ! .

Rue de la Plage Chisseaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year!

You’re in the Pays d’art et d’histoire!

L’événement Jour de Cher 2026 Visite éclair des bords du Cher à Chisseaux Chisseaux a été mis à jour le 2026-04-16 par ADT 37