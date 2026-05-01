Jour de fête Parc François Billoux Marseille 15e Arrondissement

Marseille 15e Arrondissement

Jour de fête

Dimanche 10 mai 2026 de 12h à 18h. Parc François Billoux 246 rue de Lyon Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 12:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

La Mairie 15/16 vous donne rendez-vous pour une grande journée festive, culturelle et familiale.

Pensé comme un moment de partage, cet événement invite à profiter d’une programmation riche et variée dans un cadre verdoyant.Enfants

La Mairie 15/16 vous donne rendez-vous pour une grande journée festive, culturelle et familiale au Parc François Billoux.

Une journée pour tous les publics



Tout au long de la journée, le parc s’anime avec



spectacles et animations artistiques,

ateliers créatifs et participatifs,

jeux pour enfants et familles,

démonstrations et temps forts culturels,

espaces de convivialité et de détente,

scène ouverte.

Un moment de partage au cœur des quartiers



Accessible gratuitement, cet événement est l’occasion de se retrouver, d’échanger et de célébrer ensemble la richesse culturelle et humaine de nos quartiers.



En famille, entre amis ou entre voisins, venez profiter d’un moment chaleureux placé sous le signe de la découverte, de la créativité et du vivre-ensemble. .

Parc François Billoux 246 rue de Lyon Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 60 40

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English :

Mairie 15/16 invites you to join us for a festive, cultural and family day.

Designed as a moment of sharing, this event invites you to enjoy a rich and varied program in a verdant setting.

L’événement Jour de fête Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-30 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille