Le grand défilé Jeanne Barret Marseille 15e Arrondissement

Marseille 15e Arrondissement

Le grand défilé

Du samedi 20 au dimanche 21 juin 2026 à partir de 17h et à partir de 20h. Jeanne Barret 5 Bd de Sévigné Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

Spectacle entre théâtre et fashion week, dès 13 ans.

A la croisée du théâtre, de l’autofiction et de la sociologie, ce grand défilé prend le prétexte du vêtement pour explorer le regard porté sur le féminin. Sur le podium, 12 jeunes femmes explorent les archétypes du genre féminin pour mieux les déconstruire et se réinventer.





Par le prisme du vêtement Edith Amsellem questionne et déconstruit le regard porté sur le féminin. Elle met en scène les injonctions, tout en ouvrant un espace pour les déconstruire. Un spectacle qui se joue des archétypes et célèbre la liberté d’être soi !





Mise en scène Edith Amsellem

Texte Edith Amsellem, Marianne Houspie, Léo Landon Barret, Myriam Lehman, Anna Longvixay

Avec Léo Landon Barret, Myriam Lehman, Anna Longvixay et un groupe de 9 jeunes femmes

Scénographie et création musicale Francis Ruggirello

Création costumes Colombe Lauriot Prévost assistée de Thelma di Marco Bourgeon · .

Jeanne Barret 5 Bd de Sévigné Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A cross between theater and fashion week, ages 13 and up.

L’événement Le grand défilé Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-27 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille