Jour de la Nuit à la Réserve Naturelle Nationale du Val d’Allier jusqu’à Monétay-sur-Allier. Prenez la première rue à gauche après l’Eglise (chemin du Riolet). Puis, tournez à droite sur le chemin de l’Epine. Parking en bas. Monétay-sur-Allier

Monétay-sur-Allier

Jour de la Nuit à la Réserve Naturelle Nationale du Val d’Allier

jusqu’à Monétay-sur-Allier. Prenez la première rue à gauche après l’Eglise (chemin du Riolet). Puis, tournez à droite sur le chemin de l’Epine. Parking en bas. Parking du site de l’Epine (chemin de l’Epine) Monétay-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 19:00:00

fin : 2026-10-10 22:00:00

Date(s) :

2026-10-10

À l’occasion de la 16ème édition du Jour de la Nuit, venez découvrir la biodiversité nocturne et la nuit étoilé de la Réserve Naturelle Nationale du Val d’Allier lors d’une sortie nature.

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jusqu’à Monétay-sur-Allier. Prenez la première rue à gauche après l’Eglise (chemin du Riolet). Puis, tournez à droite sur le chemin de l’Epine. Parking en bas. Parking du site de l’Epine (chemin de l’Epine) Monétay-sur-Allier 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 77 82 88 30 emilien.verdier@lpo.fr

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English :

On the occasion of the 16th Jour de la Nuit, come and discover the nocturnal biodiversity and starry night of the Réserve Naturelle Nationale du Val d’Allier during a nature outing.

L’événement Jour de la Nuit à la Réserve Naturelle Nationale du Val d’Allier Monétay-sur-Allier a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Val de Sioule