Emerveillez-vous au soleil couchant ! Parking du site de l’Epine (chemin de l’Epine) Monétay-sur-Allier

Monétay-sur-Allier

Emerveillez-vous au soleil couchant !

Parking du site de l’Epine (chemin de l’Epine) En partant de Moulins-sur-Allier, prenez la D2009 puis la D232 jusqu’à Monétay-sur-Allier. Prenez la première rue à gauche après l’Eglise (chemin du Riolet). Puis, tournez à droite sur le chemin de l’Epine. Parking en bas. Monétay-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 19:30:00

fin : 2026-08-11 22:30:00

Date(s) :

2026-08-11

Alors que le soleil se couche sur les bords de l’Allier, certaines espèces se réveillent et commencent leurs activités nocturnes. Venez découvrir la faune discrète, mystérieuse et fascinante qui s’éveille à la tombée de la nuit.

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Parking du site de l’Epine (chemin de l’Epine) En partant de Moulins-sur-Allier, prenez la D2009 puis la D232 jusqu’à Monétay-sur-Allier. Prenez la première rue à gauche après l’Eglise (chemin du Riolet). Puis, tournez à droite sur le chemin de l’Epine. Parking en bas. Monétay-sur-Allier 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 77 82 88 30 emilien.verdier@lpo.fr

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English :

As the sun sets on the banks of the Allier, certain species wake up and begin their nocturnal activities. Come and discover the discreet, mysterious and fascinating fauna that awakens at dusk.

L’événement Emerveillez-vous au soleil couchant ! Monétay-sur-Allier a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme Val de Sioule