Monétay-sur-Allier

Yoga, sophro & picasso en nature

YogiFlow 8 Cour du Sabotier Monétay-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-27

Séjour à la journée en pleine nature pour les enfants de 5 à 11 ans, avec des activités de yoga, sophrologie et art-thérapie. Animé par Rachel Barzic, sophrologue et professeur de yoga.

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YogiFlow 8 Cour du Sabotier Monétay-sur-Allier 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 44 44 58 yogiflow03@gmail.com

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English :

A day in nature for children aged 5 to 11, with yoga, sophrology and art therapy activities. Led by Rachel Barzic, sophrologist and yoga teacher.

L’événement Yoga, sophro & picasso en nature Monétay-sur-Allier a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Val de Sioule