Yoga, sophro & picasso en nature YogiFlow Monétay-sur-Allier
Yoga, sophro & picasso en nature YogiFlow Monétay-sur-Allier lundi 6 juillet 2026.
Monétay-sur-Allier
Yoga, sophro & picasso en nature
YogiFlow 8 Cour du Sabotier Monétay-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-27
Séjour à la journée en pleine nature pour les enfants de 5 à 11 ans, avec des activités de yoga, sophrologie et art-thérapie. Animé par Rachel Barzic, sophrologue et professeur de yoga.
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YogiFlow 8 Cour du Sabotier Monétay-sur-Allier 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 44 44 58 yogiflow03@gmail.com
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English :
A day in nature for children aged 5 to 11, with yoga, sophrology and art therapy activities. Led by Rachel Barzic, sophrologist and yoga teacher.
L’événement Yoga, sophro & picasso en nature Monétay-sur-Allier a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Val de Sioule
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