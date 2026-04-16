Jour de l’orgue Eglise Saint-Pierre Gaillard

Gaillard

Jour de l’orgue

Eglise Saint-Pierre 1 rue du Jura Gaillard Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Pour le Jour de l’Orgue, l’association Chœur&Orgues de Gaillard propose une immersion dans les Orgues Saby

.

Eglise Saint-Pierre 1 rue du Jura Gaillard 74240 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 73 44 85 choeuretorgues.74@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For Organ Day, Gaillard’s Chœur&Orgues association invites you to immerse yourself in the Saby Organs

L’événement Jour de l’orgue Gaillard a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme des Monts du Genevois