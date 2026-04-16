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Jour de l’orgue Eglise Saint-Pierre Gaillard

Jour de l’orgue Eglise Saint-Pierre Gaillard samedi 9 mai 2026.

Lieu : Eglise Saint-Pierre

Adresse : 1 rue du Jura

Ville : 74240 Gaillard

Département : Haute-Savoie

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Tarif :

Gaillard

Jour de l’orgue

Eglise Saint-Pierre 1 rue du Jura Gaillard Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Pour le Jour de l’Orgue, l’association Chœur&Orgues de Gaillard propose une immersion dans les Orgues Saby
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Eglise Saint-Pierre 1 rue du Jura Gaillard 74240 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 73 44 85  choeuretorgues.74@gmail.com

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English :

For Organ Day, Gaillard’s Chœur&Orgues association invites you to immerse yourself in the Saby Organs

L’événement Jour de l’orgue Gaillard a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme des Monts du Genevois

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