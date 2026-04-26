Jour de marché, l’expo du 16e festival international de la Photographie culinaire

Le fruit de leurs baguenaudages, ce sont ces 42 photos que le FIPC est très heureux d’exposer ici, rue de Rivoli et place Baudoyer, au cœur de Paris, du 5 mai au 14 juin 2026. A travers leur regard, le Marché, lieu universel, humain et vibrant est mis à l’honneur. Puissent ces photographies raviver en chacun l’envie de tendre la main à l’autre, de goûter aux merveilles locales, de fréquenter son marché, et de faire vivre ce patrimoine vivant qui nous rassemble. « Jour de marché »… Jour de joie !

Jean-Pierre PJ Stéphan, Président fondateur du FIPC

Monique Rubin, Présidente de la Fédération Nationale des Marchés de France

Authenticité, tradition, patrimoine, rituel, qualité, fraicheur, couleurs, senteurs, rencontre, partage, échange, complicité, bonheur, plaisir, jour de joie ! Ces mots ont été soigneusement choisis par les 21 photographes festivaliers pour nous décrire ce lieu unique qu’est le Marché au sein duquel ils se sont promenés avec délectation…

Du mardi 05 mai 2026 au dimanche 14 juin 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-05T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-15T01:59:59+02:00

Date(s) :



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