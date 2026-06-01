Journal d’un paysan de Jean Noël Falcou, Jardins du musée international de la parfumerie, Mouans-Sartoux

Journal d’un paysan de Jean Noël Falcou Samedi 6 juin, 18h00 Jardins du musée international de la parfumerie Alpes-Maritimes

Sur inscription obligatoire, Droits d’entrée : les participants sont tenus d’apporter plat ou boisson de notre région

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T18:00:00+02:00 – 2026-06-06T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T18:00:00+02:00 – 2026-06-06T21:00:00+02:00

Adaptation théâtrale – Prix Livre engagé pour la planète (Festival de Mouans Sartoux) –

Mise en scène par Jean Marc Luciano, fils de cueilleurs de fleur d’oranger, Journal d’un paysan de Jean Noël Falcou est porté par le Théâtre du Cros.

Ce spectacle rend hommage au quotidien d’un paysan de notre région, au rythme des saisons. Entre odeurs de terre, de fleur d’oranger, de rose et de lavande, il plonge le spectateur dans un métier essentiel, aujourd’hui souvent méconnu.

Réservation obligatoire : 06 72 86 40 21

Droits d’entrée : les participants sont tenus d’apporter plat ou boisson de notre région

Jardins du musée international de la parfumerie 979 Chemin des Gourettes, 06370 Mouans-Sartoux, France Mouans-Sartoux 06370 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33492989269 http://www.museesdegrasse.com https://www.facebook.com/MuseeInternationaldelaParfumerie;https://www.instagram.com/museesdegrasse/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 72 86 40 21 »}] C’est afin de préserver la mémoire de la culture des plantes à parfum en pays grassois qu’a été créé le conservatoire des plantes à parfum, fusionné en 2010 avec le Musée international de la parfumerie de Grasse. Tous deux participent à la conservation et à la mise en valeur des savoir-faire liés au parfum, inscrits au patrimoine culturel immatériel de l’Humanité par l’Unesco en 2018. Autour de l’ancien canal, les jardins se déploient au pied de collines d’oliviers et de cyprès sur plus de 2 ha ponctués de pergolas, bassins et fontaines. Dans une succession de petits jardins les végétaux sont classés, comme le font les parfumeurs, selon des notes olfactives : florale, fruitée, épicée, boisée, hespéridée, musquée… En parallèle, sont cultivées les fleurs emblématiques de la parfumerie grassoise. Selon les saisons, les terrasses se parent de tubéreuse, jasmin ou rose, lavandes, géranium rosat ou iris. Parking gratuit de 150 places (VL et/ou bus). Bus : Lignes Sillages E ou A – Arrêt « Grasse SNCF », descente terminus Arrêt « Les jardins du MIP ». Train : arrêt Mouans-Sartoux SNCF, puis 1 km par un chemin piétonnier.

Adaptation théâtrale – Prix Livre engagé pour la planète (Festival de Mouans Sartoux) –

©museesdegrasse