Projet pédagogique inter-établissements 2025-2026, Jardins du musée international de la parfumerie, Mouans-Sartoux

Projet pédagogique inter-établissements 2025-2026 5 – 7 juin Jardins du musée international de la parfumerie Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

À l’occasion des Rendez‑vous aux Jardins, les Jardins du Musée International de la Parfumerie (JMIP) accueillent la restitution du projet d’Éducation Artistique et Culturelle « Totems des jardins et gardiens de vie ».

Mené tout au long de l’année avec une soixantaine d’élèves de filières artistiques et artisanales (BMA et CAP : céramique, sculpture sur bois, métallerie et bijouterie) ce projet a invité les élèves à explorer les liens entre art, nature, mythes et savoir-faire.

Inspirées par les collections du Musée d’Art et d’Histoire de Provence (MAHP), animaux, chimères et figures légendaires, ainsi que par l’observation de la biodiversité des jardins, les créations présentées prennent la forme de totems zoomorphes, de jarres tripodes, d’amulettes et talismans.

Ces œuvres, pensées comme des gardiens symboliques de la vie, dialoguent avec le paysage et interrogent les relations entre le monde végétal, animal et humain.

L’entrée sera libre aux jardins du MIP pendant toute la durée de l’événement, les 5, 6 et 7 juin.

Jardins du musée international de la parfumerie 979 Chemin des Gourettes, 06370 Mouans-Sartoux, France Mouans-Sartoux 06370 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33492989269 http://www.museesdegrasse.com https://www.facebook.com/MuseeInternationaldelaParfumerie;https://www.instagram.com/museesdegrasse/ C’est afin de préserver la mémoire de la culture des plantes à parfum en pays grassois qu’a été créé le conservatoire des plantes à parfum, fusionné en 2010 avec le Musée international de la parfumerie de Grasse. Tous deux participent à la conservation et à la mise en valeur des savoir-faire liés au parfum, inscrits au patrimoine culturel immatériel de l’Humanité par l’Unesco en 2018. Autour de l’ancien canal, les jardins se déploient au pied de collines d’oliviers et de cyprès sur plus de 2 ha ponctués de pergolas, bassins et fontaines. Dans une succession de petits jardins les végétaux sont classés, comme le font les parfumeurs, selon des notes olfactives : florale, fruitée, épicée, boisée, hespéridée, musquée… En parallèle, sont cultivées les fleurs emblématiques de la parfumerie grassoise. Selon les saisons, les terrasses se parent de tubéreuse, jasmin ou rose, lavandes, géranium rosat ou iris. Parking gratuit de 150 places (VL et/ou bus). Bus : Lignes Sillages E ou A – Arrêt « Grasse SNCF », descente terminus Arrêt « Les jardins du MIP ». Train : arrêt Mouans-Sartoux SNCF, puis 1 km par un chemin piétonnier.

À l’occasion des Rendez‑vous aux Jardins, les Jardins du Musée International de la Parfumerie (JMIP) accueillent la restitution du projet d’Éducation Artistique et Culturelle « Totems des jardins et …

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