Journée agriculturelle Lait P’tits Béarnais Castétis

Informations pratiques

Castétis

Journée agriculturelle

Lait P’tits Béarnais 2400 chemin Eslayas Castétis Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

14h Partage d’ expériences de la ferme Lait P’ tits Béarnais et du travail mené par l’ ABDEA et Terre de Liens pour accompagner l’ installation de collectifs en agriculture.

16h Visite de la ferme

18h Cie Kankarro Cirque champêtre, une invitation à reconnecter avec le jeu, la sincérité et la fragilité entre l’espace aérien et terrestre.

+ 6 ans 50 min

19h Parole paysanne Apéro discussion.

20h Repas fermier.

21h Bal traditionnel avec Le duo Bruzou/Louro qui prend ses racines dans divers courants musicaux et propose une immersion dans le répertoire de la musique traditionnelle gasconne.

Tout public 1h30 .

Lait P’tits Béarnais 2400 chemin Eslayas Castétis 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 24 35 67

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English : Journée agriculturelle

L’événement Journée agriculturelle Castétis a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Coeur de Béarn