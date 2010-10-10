Loriges

Journée anniversaire 20 ans

Salle des fêtes Loriges Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Journée anniversaire avec stands, danse country, restauration, buvette, balade découverte motos et trikes, et deux concerts gratuits en soirée.

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Salle des fêtes Loriges 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 45 67

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English :

Anniversary day with stalls, country dancing, catering, refreshments, motorcycle and trike discovery rides, and two free evening concerts.

L’événement Journée anniversaire 20 ans Loriges a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Val de Sioule