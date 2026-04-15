Loriges

Journée anniversaire Oldkats

Loriges Allier

Tarif : 10 – 10 – EUR

Gratuit

Inscription balade découverte toutes motos, trikes…jusqu’à 15 heures…un lot offert

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Journée anniversaire des 20 ans des Oldkats avec stands, danse country, restauration, buvette, balade découverte motos et trikes, et deux concerts gratuits en soirée.

.

Loriges 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 45 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Oldkats 20th anniversary day with stands, country dancing, food, refreshments, motorcycle and trike discovery rides, and two free concerts in the evening.

L’événement Journée anniversaire Oldkats Loriges a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme Val de Sioule