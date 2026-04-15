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Journée anniversaire Oldkats Loriges

Journée anniversaire Oldkats Loriges samedi 27 juin 2026.

Ville : 03500 Loriges

Département : Allier

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 10 10 Gratuit Inscription balade découverte toutes motos, trikes...jusqu'à 15 heures...un lot offert

Loriges

Journée anniversaire Oldkats

Loriges Allier

Tarif : 10 – 10 – EUR

Gratuit
Inscription balade découverte toutes motos, trikes…jusqu’à 15 heures…un lot offert

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Journée anniversaire des 20 ans des Oldkats avec stands, danse country, restauration, buvette, balade découverte motos et trikes, et deux concerts gratuits en soirée.
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Loriges 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 45 67 

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English :

Oldkats 20th anniversary day with stands, country dancing, food, refreshments, motorcycle and trike discovery rides, and two free concerts in the evening.

L’événement Journée anniversaire Oldkats Loriges a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme Val de Sioule

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