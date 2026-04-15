Journée anniversaire Oldkats Loriges
Journée anniversaire Oldkats Loriges samedi 27 juin 2026.
Loriges
Journée anniversaire Oldkats
Loriges Allier
Tarif : 10 – 10 – EUR
Gratuit
Inscription balade découverte toutes motos, trikes…jusqu’à 15 heures…un lot offert
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Journée anniversaire des 20 ans des Oldkats avec stands, danse country, restauration, buvette, balade découverte motos et trikes, et deux concerts gratuits en soirée.
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Loriges 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 45 67
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English :
Oldkats 20th anniversary day with stands, country dancing, food, refreshments, motorcycle and trike discovery rides, and two free concerts in the evening.
L’événement Journée anniversaire Oldkats Loriges a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme Val de Sioule
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