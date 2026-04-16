Thérondels

Journée anniversaire du Café des Hirondelles

Thérondels Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Paëlla

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

9h à 12h Tripes ou tripoux et pommes de terre

14h30 Concours de pétanque

15h à 17h Balade en calèche avec les ânesses du Carladez

17h30 à 18h30 Initiation Bachata avec Mélinda

20h30 Concert Celtic Monkeys et Paëlla 15 .

Thérondels 12600 Aveyron Occitanie

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English :

L’événement Journée anniversaire du Café des Hirondelles Thérondels a été mis à jour le 2026-04-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)