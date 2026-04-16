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Journée anniversaire du Café des Hirondelles Thérondels

Journée anniversaire du Café des Hirondelles Thérondels

Journée anniversaire du Café des Hirondelles Thérondels samedi 25 avril 2026.

Ville : 12600 Thérondels

Département : Aveyron

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Tarif : 15 Tarif de base plein tarif Paëlla

Thérondels

Journée anniversaire du Café des Hirondelles

Thérondels Aveyron

Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Paëlla

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-25
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

9h à 12h Tripes ou tripoux et pommes de terre
14h30 Concours de pétanque
15h à 17h Balade en calèche avec les ânesses du Carladez
17h30 à 18h30 Initiation Bachata avec Mélinda
20h30 Concert Celtic Monkeys et Paëlla 15  .

Thérondels 12600 Aveyron Occitanie  

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English :

L’événement Journée anniversaire du Café des Hirondelles Thérondels a été mis à jour le 2026-04-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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