Journée anniversaire du Café des Hirondelles Thérondels
Journée anniversaire du Café des Hirondelles Thérondels samedi 25 avril 2026.
Thérondels
Journée anniversaire du Café des Hirondelles
Thérondels Aveyron
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Paëlla
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
9h à 12h Tripes ou tripoux et pommes de terre
14h30 Concours de pétanque
15h à 17h Balade en calèche avec les ânesses du Carladez
17h30 à 18h30 Initiation Bachata avec Mélinda
20h30 Concert Celtic Monkeys et Paëlla 15 .
Thérondels 12600 Aveyron Occitanie
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English :
L’événement Journée anniversaire du Café des Hirondelles Thérondels a été mis à jour le 2026-04-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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