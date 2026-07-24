Informations pratiques

Hermonville

Journée aquarelle au bord d’un étang à Hermonville

Étang privé Hermonville Hermonville Marne

Tarif : 85 – 85 – 85 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-15 17:00:00

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-15 2026-09-05 2026-10-03

Tout public

Venez découvrir l’aquarelle au cœur d’un cadre naturel préservé à Hermonville, au bord d’un étang, à seulement 20 minutes de Reims.

Cette journée, accessible aux débutants, permet d’apprendre à observer le paysage, composer une scène et réaliser une aquarelle pas à pas.

Le matériel est fourni.

Groupe limité à 8 participants afin de garantir un accompagnement personnalisé.

Prévoir simplement votre pique-nique.

En cas de météo défavorable, la journée est reportée. .

Étang privé Hermonville Hermonville 51220 Marne Grand Est

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English : Journée aquarelle au bord d’un étang à Hermonville

L’événement Journée aquarelle au bord d’un étang à Hermonville Hermonville a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT de la Marne