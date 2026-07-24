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AGENDA · Hermonville

Journée aquarelle au bord d’un étang à Hermonville Hermonville

samedi 1 août 2026 · Hermonville

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Étang privé Hermonville
Ville
51220 Hermonville
Département
Marne
Tarif
85 85 85 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Hermonville

Journée aquarelle au bord d’un étang à Hermonville

Étang privé Hermonville Hermonville Marne

Tarif : 85 – 85 – 85 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-15 17:00:00

Date(s) :
2026-08-01 2026-08-15 2026-09-05 2026-10-03

Tout public
Venez découvrir l’aquarelle au cœur d’un cadre naturel préservé à Hermonville, au bord d’un étang, à seulement 20 minutes de Reims.
Cette journée, accessible aux débutants, permet d’apprendre à observer le paysage, composer une scène et réaliser une aquarelle pas à pas.
Le matériel est fourni.
Groupe limité à 8 participants afin de garantir un accompagnement personnalisé.

Prévoir simplement votre pique-nique.

En cas de météo défavorable, la journée est reportée.   .

Étang privé Hermonville Hermonville 51220 Marne Grand Est  

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English : Journée aquarelle au bord d’un étang à Hermonville

L’événement Journée aquarelle au bord d’un étang à Hermonville Hermonville a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT de la Marne