Journée aquarelle au bord d’un étang à Hermonville Hermonville
samedi 1 août 2026 · Hermonville
Informations pratiques
Hermonville
Journée aquarelle au bord d’un étang à Hermonville
Étang privé Hermonville Hermonville Marne
Tarif : 85 – 85 – 85 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-15 17:00:00
Date(s) :
2026-08-01 2026-08-15 2026-09-05 2026-10-03
Tout public
Venez découvrir l’aquarelle au cœur d’un cadre naturel préservé à Hermonville, au bord d’un étang, à seulement 20 minutes de Reims.
Cette journée, accessible aux débutants, permet d’apprendre à observer le paysage, composer une scène et réaliser une aquarelle pas à pas.
Le matériel est fourni.
Groupe limité à 8 participants afin de garantir un accompagnement personnalisé.
Prévoir simplement votre pique-nique.
En cas de météo défavorable, la journée est reportée. .
Étang privé Hermonville Hermonville 51220 Marne Grand Est
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English : Journée aquarelle au bord d’un étang à Hermonville
L’événement Journée aquarelle au bord d’un étang à Hermonville Hermonville a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT de la Marne