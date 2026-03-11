Journée Aquarelle Nature Restaurant La Fontaine Minérale Pont-de-Barret
Journée Aquarelle Nature Restaurant La Fontaine Minérale Pont-de-Barret samedi 18 juillet 2026.
Journée Aquarelle Nature
Restaurant La Fontaine Minérale 1210 route de Crest Pont-de-Barret Drôme
Tarif : 95 – 95 – 95 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-18 16:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Journée artistique ouverte aux adultes, aux enfants, débutants ou confirmés, aux familles pour pratiquer l’aquarelle dans la nature.
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Restaurant La Fontaine Minérale 1210 route de Crest Pont-de-Barret 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 58 73 38 ateliertoutesnosenvies@gmail.com
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English :
An artistic day open to adults, children, beginners or advanced, and families, to practice watercolor in nature.
L’événement Journée Aquarelle Nature Pont-de-Barret a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux