Journée Aquarelle Nature Restaurant La Fontaine Minérale Pont-de-Barret

Journée Aquarelle Nature

Restaurant La Fontaine Minérale 1210 route de Crest Pont-de-Barret Drôme

Tarif : 95 – 95 – 95 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-18 16:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Journée artistique ouverte aux adultes, aux enfants, débutants ou confirmés, aux familles pour pratiquer l’aquarelle dans la nature.

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Restaurant La Fontaine Minérale 1210 route de Crest Pont-de-Barret 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 58 73 38 ateliertoutesnosenvies@gmail.com

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English :

An artistic day open to adults, children, beginners or advanced, and families, to practice watercolor in nature.

L’événement Journée Aquarelle Nature Pont-de-Barret a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux