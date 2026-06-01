JOURNEE ARCHEOLOGIE AU CHATEAU Place Jean Jaurès La Salvetat-Saint-Gilles

La Salvetat-Saint-Gilles

JOURNEE ARCHEOLOGIE AU CHATEAU

Place Jean Jaurès CHATEAU La Salvetat-Saint-Gilles Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 14:00:00

fin : 2026-06-14 19:30:00

Date(s) :

2026-06-14

Une journée conviviale dédiée à l’archéologie dans le parc du château, dans le cadre des Journées européennes de l’archéologie. Venez à la rencontre des archéologues qui ont étudié le château de La Salvetat-Saint-Gilles!

Une journée au château placée sous le signe de l’archéologie !

Florence Guillot, historienne et archéologue, partagera ses recherches sur le château et la sauveté.

Olivier Dayrens de l’Inrap, nous fera découvrir les résultats des sondages archéologiques au château avant travaux.

Visites de chantier sur inscription. Moment d’échanges sur le projet de restauration du château avec les élus. Ateliers découverte pour les enfants.

Concert: Araëlle (musique celtique) .

Place Jean Jaurès CHATEAU La Salvetat-Saint-Gilles 31880 Haute-Garonne Occitanie +33 5 19 08 08 63 patrimoine@lasalvetat31.com

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English :

A friendly day dedicated to archaeology in the château grounds, as part of the European Archaeology Days. Come and meet the archaeologists who have studied the castle of La Salvetat-Saint-Gilles!

L’événement JOURNEE ARCHEOLOGIE AU CHATEAU La Salvetat-Saint-Gilles a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE