Journée Art et Cheval Ecuries Les Bréjoires Garchy

Journée Art et Cheval

Ecuries Les Bréjoires 5 Rue des Septiers Garchy Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 10:30:00

fin : 2026-05-14 17:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Journée Art et Cheval aux Ecuries Les Bréjoires, en partenariat avec Carole Croset, marionnettiste.

Au programme

– De 10h30 à 12h30 atelier fresque enfant et parents/enfants.

L’enfant, la taupe, le renard et le cheval .

– De 12h30 à 14h déjeuner tiré du sac.

– De 14h à 16h atelier d’initiation à la manipulation de marionnette avec Carole Croset (professionnelle) et promenade à poney.

– A 16h spectacle de marionnette et poneys.

– A 16h30 goûter.

Ouvert à tous, enfants à partir de 3 ans.

Sur inscription. .

Ecuries Les Bréjoires 5 Rue des Septiers Garchy 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 90 33 15

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English : Journée Art et Cheval

L’événement Journée Art et Cheval Garchy a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Bourgogne Coeur de Loire