Journée Art et Cheval Ecuries Les Bréjoires Garchy
Journée Art et Cheval Ecuries Les Bréjoires Garchy jeudi 14 mai 2026.
Journée Art et Cheval
Ecuries Les Bréjoires 5 Rue des Septiers Garchy Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 10:30:00
fin : 2026-05-14 17:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Journée Art et Cheval aux Ecuries Les Bréjoires, en partenariat avec Carole Croset, marionnettiste.
Au programme
– De 10h30 à 12h30 atelier fresque enfant et parents/enfants.
L’enfant, la taupe, le renard et le cheval .
– De 12h30 à 14h déjeuner tiré du sac.
– De 14h à 16h atelier d’initiation à la manipulation de marionnette avec Carole Croset (professionnelle) et promenade à poney.
– A 16h spectacle de marionnette et poneys.
– A 16h30 goûter.
Ouvert à tous, enfants à partir de 3 ans.
Sur inscription. .
Ecuries Les Bréjoires 5 Rue des Septiers Garchy 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 90 33 15
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English : Journée Art et Cheval
L’événement Journée Art et Cheval Garchy a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Bourgogne Coeur de Loire