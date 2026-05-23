Journée artistique Rougemont
Journée artistique Rougemont samedi 23 mai 2026.
Rougemont
Journée artistique
Rougemont Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 13:30:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
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Prêts pour une journée qui déménage ? Samedi 23 mai, la salle des fêtes de Rougemont devient le centre névralgique de la création locale.
Un programme concocté aux petits oignons pour s’évader, jouer et faire la fête jusqu’au bout de la nuit ! .
Rougemont 25680 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 64 15 84
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English : Journée artistique
L’événement Journée artistique Rougemont a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DES 2 VALLEES VERTES
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