JOURNÉE ATELIER ET DÉGUSTATION Cruzy
JOURNÉE ATELIER ET DÉGUSTATION Cruzy dimanche 12 juillet 2026.
Cruzy
JOURNÉE ATELIER ET DÉGUSTATION
11 Lotissement le Clos de l’Olivier Cruzy Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Journée Atelier et Dégustation (avec repas)
Tarif 49 euros
Membres BAO 45 euros
Enfant 28 euros
Journée Atelier et Dégustation (avec repas) .
11 Lotissement le Clos de l’Olivier Cruzy 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 89 36 36
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English :
Workshop and Tasting Day (includes lunch)
Price: 49 euros
BAO members: 45 euros
Children: 28 euros
L’événement JOURNÉE ATELIER ET DÉGUSTATION Cruzy a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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