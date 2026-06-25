Cruzy

JOURNÉE ATELIER ET DÉGUSTATION

11 Lotissement le Clos de l’Olivier Cruzy Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Journée Atelier et Dégustation (avec repas)

Tarif 49 euros

Membres BAO 45 euros

Enfant 28 euros

Journée Atelier et Dégustation (avec repas) .

11 Lotissement le Clos de l’Olivier Cruzy 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 89 36 36

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English :

Workshop and Tasting Day (includes lunch)

Price: 49 euros

BAO members: 45 euros

Children: 28 euros

L’événement JOURNÉE ATELIER ET DÉGUSTATION Cruzy a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN