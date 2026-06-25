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JOURNÉE ATELIER ET DÉGUSTATION Cruzy

JOURNÉE ATELIER ET DÉGUSTATION Cruzy dimanche 12 juillet 2026.

Adresse
11 Lotissement le Clos de l’Olivier
Ville
34310 Cruzy
Département
Hérault
Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Tarif

Cruzy

JOURNÉE ATELIER ET DÉGUSTATION

11 Lotissement le Clos de l’Olivier Cruzy Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Journée Atelier et Dégustation (avec repas)
Tarif 49 euros
Membres BAO 45 euros
Enfant 28 euros
Journée Atelier et Dégustation (avec repas)   .

11 Lotissement le Clos de l’Olivier Cruzy 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 89 36 36 

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English :

Workshop and Tasting Day (includes lunch)
Price: 49 euros
BAO members: 45 euros
Children: 28 euros

L’événement JOURNÉE ATELIER ET DÉGUSTATION Cruzy a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN

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