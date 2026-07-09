Journée ateliers et jeux à l’Écopôle Écopôle Dolus-d’Oléron

Informations pratiques

Dolus-d’Oléron

Journée ateliers et jeux à l’Écopôle

Écopôle Route de l’Écuissière Dolus-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des 30 ans de la Communauté de communes de l’île d’Oléron, le service déchets organise une journée festive le samedi 19 septembre de 10h à 17h à l’Écopôle à Dolus, pour découvrir les déchets autrement.

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Écopôle Route de l’Écuissière Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 71 00

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English : Workshops and Games Day at the Écopôle

As part of the 30th anniversary of the Éle d’Oléron Community of Municipalities, the waste management department is organizing a festive event on Saturday, September 19, from 10 a.m. to 5 p.m. at theCécopôle in Dolus, to explore waste from a different perspective.

L’événement Journée ateliers et jeux à l’Écopôle Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes