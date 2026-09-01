Informations pratiques

Saint Privat en Périgord

Journée au château des Milandes départ Festalemps

Place Dominique Vilmars Saint Privat en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 07:45:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Journée organisée par le comité des fêtes de Festalemps, le dimanche 20 septembre au château de Milandes. 57€/personne

Rendez-vous à 7h45 sur la Place Dominique VILMARS FESTALEMPS.

Sur réservations avant le 10/09 auprès de Monsieur FETY au 06 37 99 99 95.

Journée organisée par le comité des fêtes de Festalemps, le dimanche 20 septembre au château de Milandes.

57€/personne, le tarif comprend le transport en bus, le repas du midi et l’entrée au château.

Rendez-vous à 7h45 sur la Place Dominique VILMARS FESTALEMPS.

Sur réservations avant le 10/09 auprès de Monsieur FETY au 06 37 99 99 95. .

Place Dominique Vilmars Saint Privat en Périgord 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 99 99 95

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English : Journée au château des Milandes départ Festalemps

Event organized by the Festalemps Festival Committee on Sunday, September 20, at the Château de Milandes. 57? per person

Meet at 7:45 a.m. at Place Dominique VILMARS in FESTALEMPS.

Reservations must be made by September 10 with Mr. FETY at 06 37 99 99 95.

L’événement Journée au château des Milandes départ Festalemps Saint Privat en Périgord a été mis à jour le 2026-08-31 par Val de Dronne