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AGENDA · Saint Privat en Périgord

Loto de l’association Rayon de Soleil Saint Privat en Périgord

dimanche 13 septembre 2026 · Saint Privat en Périgord

Loto de l’association Rayon de Soleil Saint Privat en Périgord

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Ville
24410 Saint Privat en Périgord
Département
Dordogne
Tarif

Saint Privat en Périgord

Loto de l’association Rayon de Soleil

Saint Privat en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Loto de l’association Rayon de Soleil à la salle des fêtes.
Loto de l’association Rayon de Soleil à la salle des fêtes.   .

Saint Privat en Périgord 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 96 46 51 

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English : Loto de l’association Rayon de Soleil

Rayon de Soleil Association Bingo at the community hall.

L’événement Loto de l’association Rayon de Soleil Saint Privat en Périgord a été mis à jour le 2026-08-08 par Val de Dronne

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