Informations pratiques

Saint Privat en Périgord

Loto de l’association Rayon de Soleil

Saint Privat en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Loto de l’association Rayon de Soleil à la salle des fêtes.

Loto de l’association Rayon de Soleil à la salle des fêtes. .

Saint Privat en Périgord 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 96 46 51

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English : Loto de l’association Rayon de Soleil

Rayon de Soleil Association Bingo at the community hall.

L’événement Loto de l’association Rayon de Soleil Saint Privat en Périgord a été mis à jour le 2026-08-08 par Val de Dronne