Loto de l’association Rayon de Soleil Saint Privat en Périgord
dimanche 13 septembre 2026 · Saint Privat en Périgord
Informations pratiques
Saint Privat en Périgord
Loto de l’association Rayon de Soleil
Saint Privat en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Loto de l’association Rayon de Soleil à la salle des fêtes.
Loto de l’association Rayon de Soleil à la salle des fêtes. .
Saint Privat en Périgord 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 96 46 51
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English : Loto de l’association Rayon de Soleil
Rayon de Soleil Association Bingo at the community hall.
L’événement Loto de l’association Rayon de Soleil Saint Privat en Périgord a été mis à jour le 2026-08-08 par Val de Dronne