Informations pratiques

Mollau

Journée autrichienne

Mollau Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

La traditionnelle Fête autrichienne de l’étang de l’Erlenweiher est de retour. L’animation musicale, assurée par les Barg Alm Krainer, vous fera découvrir l’ambiance chaleureuse et festive des Alpes autrichiennes. Venez partager un moment de convivialité en famille ou entre amis dans un cadre agréable au bord de l’étang

La traditionnelle Fête autrichienne de l’étang de l’Erlenweiher est de retour. L’animation musicale, assurée par les Barg Alm Krainer, vous fera découvrir l’ambiance chaleureuse et festive des Alpes autrichiennes. Venez partager un moment de convivialité en famille ou entre amis dans un cadre agréable au bord de l’étang 0 .

Mollau 68470 Haut-Rhin Grand Est +33 7 86 52 10 80

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English :

The traditional Austrian festival at Erlenweiher Pond is back. The musical entertainment, provided by the Barg Alm Krainer, will immerse you in the warm and festive atmosphere of the Austrian Alps. Come enjoy a pleasant time with family or friends in a lovely setting by the lake.

L’événement Journée autrichienne Mollau a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin