Journée balade basket barbecue Téléski des truches Rochesson

Informations pratiques

Rochesson

Journée balade basket barbecue

Téléski des truches 22 chemin des Ponts Rochesson Vosges

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-26 08:00:00

fin : 2026-07-26 20:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Une journée conviviale pour tous !! Au programme on démarre par une marche de 5 ou 10 km accessible à tous et ensuite c’est jeux à volonté chamboule tout ventre qui glisse tiré à la corde…Barbecue sur réservation ! Au menu apéro offert, grillade 4 viandes, salades, dessert, caféTout public

20 .

Téléski des truches 22 chemin des Ponts Rochesson 88120 Vosges Grand Est +33 6 37 61 34 62

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English :

A fun-filled day for everyone!! On the agenda: we’ll start with a 5- or 10-km walk that’s accessible to everyone, followed by games for everyone to enjoy: coconut toss, belly slide, tug-of-war…Barbecue by reservation only! On the menu: complimentary appetizers, a four-meat barbecue, salads, dessert, and coffee

L’événement Journée balade basket barbecue Rochesson a été mis à jour le 2026-07-15 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES