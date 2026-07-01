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Journée balade basket barbecue Téléski des truches Rochesson

dimanche 26 juillet 2026 · Téléski des truches · Rochesson

Journée balade basket barbecue Téléski des truches Rochesson

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Téléski des truches
Adresse
22 chemin des Ponts
Ville
88120 Rochesson
Département
Vosges
Tarif
20 Tarif de base plein tarif

Rochesson

Journée balade basket barbecue

Téléski des truches 22 chemin des Ponts Rochesson Vosges

Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-26 08:00:00
fin : 2026-07-26 20:00:00

Date(s) :
2026-07-26

Une journée conviviale pour tous !! Au programme on démarre par une marche de 5 ou 10 km accessible à tous et ensuite c’est jeux à volonté chamboule tout ventre qui glisse tiré à la corde…Barbecue sur réservation ! Au menu apéro offert, grillade 4 viandes, salades, dessert, caféTout public
20  .

Téléski des truches 22 chemin des Ponts Rochesson 88120 Vosges Grand Est +33 6 37 61 34 62 

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English :

A fun-filled day for everyone!! On the agenda: we’ll start with a 5- or 10-km walk that’s accessible to everyone, followed by games for everyone to enjoy: coconut toss, belly slide, tug-of-war…Barbecue by reservation only! On the menu: complimentary appetizers, a four-meat barbecue, salads, dessert, and coffee

L’événement Journée balade basket barbecue Rochesson a été mis à jour le 2026-07-15 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES

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