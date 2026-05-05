Marche populaire internationale de montagne Salle des Fêtes Rochesson

Rochesson

Marche populaire internationale de montagne

Salle des Fêtes Place Marcel Perrin Rochesson Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 07:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Parcours balisés de 5 à 42 km sur chemins et sentiers. Départ possible de 7 h à 14 h de la salle des fêtes.Tout public

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Salle des Fêtes Place Marcel Perrin Rochesson 88120 Vosges Grand Est +33 6 98 76 00 30 marche.populaire.rochesson@laposte.net

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English :

Marked routes from 5 to 42 km on paths and tracks. Departures from 7 am to 2 pm from the village hall.

L’événement Marche populaire internationale de montagne Rochesson a été mis à jour le 2026-05-05 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES