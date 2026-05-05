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Marche populaire internationale de montagne Salle des Fêtes Rochesson

Marche populaire internationale de montagne Salle des Fêtes Rochesson

Marche populaire internationale de montagne Salle des Fêtes Rochesson dimanche 27 septembre 2026.

Lieu : Salle des Fêtes

Adresse : Place Marcel Perrin

Ville : 88120 Rochesson

Département : Vosges

Début : dimanche 27 septembre 2026

Fin : dimanche 27 septembre 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Rochesson

Marche populaire internationale de montagne

Salle des Fêtes Place Marcel Perrin Rochesson Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 07:00:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Parcours balisés de 5 à 42 km sur chemins et sentiers. Départ possible de 7 h à 14 h de la salle des fêtes.Tout public
  .

Salle des Fêtes Place Marcel Perrin Rochesson 88120 Vosges Grand Est +33 6 98 76 00 30  marche.populaire.rochesson@laposte.net

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English :

Marked routes from 5 to 42 km on paths and tracks. Departures from 7 am to 2 pm from the village hall.

L’événement Marche populaire internationale de montagne Rochesson a été mis à jour le 2026-05-05 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES

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