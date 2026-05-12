Senonches

Journée Basket en 3×3 Soirée du club

Avenue de Badouleau Senonches Eure-et-Loir

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 23:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Le Basket club de Senonches vous invite pour une journée découverte du basket en équipe de 3. D’abord une découverte du sport suivi d’un tournoi en compagnie des licenciés du club, cette journée est ouverte à tous ! Prolongez votre journée autour du repas annuel du club.

Le Basket club de Senonches vous invite pour une journée découverte du basket en équipe de 3. D’abord une découverte du sport suivi d’un tournoi en compagnie des licenciés du club, cette journée est ouverte à tous ! Prolongez votre journée autour du repas annuel du club. 12 .

Avenue de Badouleau Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire secretariat.bcsp28250@gmail.com

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English :

The Senonches Basket Club invites you to join them for a day of basketball discovery in teams of 3. The day begins with a discovery of the sport, followed by a tournament in the company of club members, and is open to all! Extend your day with the club’s annual meal.

L’événement Journée Basket en 3×3 Soirée du club Senonches a été mis à jour le 2026-05-24 par OTs DU PERCHE