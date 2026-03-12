Sortie pédestre Les oiseaux forestiers crépusculaires et nocturnes

Rond de Sauveloup Senonches Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 21:00:00

fin : 2026-06-12 23:30:00

Date(s) :

2026-05-12

Les Amis de la forêt de Senonches proposent une promenade en forêt dédiée à l’observation et l’écoute des oiseaux, plus particulièrement cette année de ceux qui ont choisi le crépuscule et la nuit pour entrer en scène.

Réservation souhaitable jusqu’à 12h30 la veille.

Tout public

Les Amis de la forêt de Senonches proposent cette année encore une promenade en forêt dédiée à l’observation et l’écoute des oiseaux. Mais c’est à la tombée de la nuit qu’elle commencera cette fois car, comme l’aube, le crépuscule est une période charnière de la journée les oiseaux diurnes arrachent au jour leurs derniers moments d’activité alors que les nocturnes déjà s’ébrouent avant d’entrer en scène. C’est à la croisée de ces deux mondes, au long de cette frontière à la fois mouvante, poreuse et riche de vie que nous vous donnons rendez-vous afin de rencontrer, peut-être, et d’entendre, sûrement, les oiseaux et autres animaux de la pénombre.

Gratuit

Réservation souhaitable jusqu’à 12h30 la veille.Tout public

Bonnes chaussures, tenue vestimentaire adaptée à la météo, lampe de poche .

Rond de Sauveloup Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 33 25 70 10

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English :

Les Amis de la forêt de Senonches propose a walk in the forest dedicated to observing and listening to birds, especially this year those that have chosen twilight and night to come on stage.

Reservations required by 12.30pm the day before.

Open to all

L’événement Sortie pédestre Les oiseaux forestiers crépusculaires et nocturnes Senonches a été mis à jour le 2026-03-12 par PNR PERCHE