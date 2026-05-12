Stage de poterie Création d’un nichoir Senonches
Stage de poterie Création d’un nichoir Senonches dimanche 5 juillet 2026.
Senonches
Stage de poterie Création d’un nichoir
11 Place des Halles Senonches Eure-et-Loir
Tarif : 95 – 95 – EUR
95
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-12 17:30:00
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19
Lors de ce stage d’une journée, initiez-vous à différentes
techniques de modelage et de décor avec pour objectif la réalisation d’un
nichoir pour les mésanges en grès blanc. Pensez à apporter votre pique-nique.
Lors de ce stage d’une journée, vous pourrez vous initier à différentes
techniques de modelage et de décor avec pour objectif la réalisation d’un
nichoir pour les mésanges. Pensez à apporter votre pique-nique.
Initiation au travail à la plaque. Utilisation des techniques de collage, de
colombinage et de croûtage. Et enfin initiation au décor par collage,
impression…
Votre production sera séchée (pendant plusieurs semaines) et cuite à 980°
avant d’être émaillée par vos soins lors d’un 2ème atelier, sur RDV, de 1H30 95 .
11 Place des Halles Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 69 74 47 01
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English :
This one-day workshop introduces you to different modelling and
modeling and decorating techniques, with the aim of creating a
tits in white sandstone. Bring your own picnic.
L’événement Stage de poterie Création d’un nichoir Senonches a été mis à jour le 2026-06-05 par OTs DU PERCHE