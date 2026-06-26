Balade nocturne en forêt domaniale de Senonches Senonches
Balade nocturne en forêt domaniale de Senonches Senonches mercredi 22 juillet 2026.
Senonches
Balade nocturne en forêt domaniale de Senonches
Avenue de Badouleau Senonches Eure-et-Loir
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 21:00:00
fin : 2026-08-12 23:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Vivez une expérience magique et sensorielle où vous découvrirez un autre monde qui s’éveille à la nuit tombée. Entre mystère, sons feutrés et vie sauvage discrète notre guide vous ouvrira les portes de la vie nocturne en forêt !
Vivez une expérience magique et sensorielle où vous découvrirez un autre monde qui s’éveille à la nuit tombée. Entre mystère, sons feutrés et vie sauvage discrète notre guide vous ouvrira les portes de la vie nocturne en forêt ! 8 .
Avenue de Badouleau Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 80 11 tourisme@foretsduperche.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Enjoy a magical, sensory experience where you’ll discover another world that comes to life as night falls. Amid mystery, hushed sounds, and unobtrusive wildlife, our guide will open the doors to the forest’s nightlife!
L’événement Balade nocturne en forêt domaniale de Senonches Senonches a été mis à jour le 2026-06-26 par OTs DU PERCHE
À voir aussi à Senonches (Eure-et-Loir)
- Stage de poterie Création d’un nichoir Senonches 5 juillet 2026
- Marché Nocturne Senonches 18 juillet 2026