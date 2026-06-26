Senonches

Balade nocturne en forêt domaniale de Senonches

Avenue de Badouleau Senonches Eure-et-Loir

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 21:00:00

fin : 2026-08-12 23:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Vivez une expérience magique et sensorielle où vous découvrirez un autre monde qui s’éveille à la nuit tombée. Entre mystère, sons feutrés et vie sauvage discrète notre guide vous ouvrira les portes de la vie nocturne en forêt !

Vivez une expérience magique et sensorielle où vous découvrirez un autre monde qui s’éveille à la nuit tombée. Entre mystère, sons feutrés et vie sauvage discrète notre guide vous ouvrira les portes de la vie nocturne en forêt ! 8 .

Avenue de Badouleau Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 80 11 tourisme@foretsduperche.fr

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English :

Enjoy a magical, sensory experience where you’ll discover another world that comes to life as night falls. Amid mystery, hushed sounds, and unobtrusive wildlife, our guide will open the doors to the forest’s nightlife!

L’événement Balade nocturne en forêt domaniale de Senonches Senonches a été mis à jour le 2026-06-26 par OTs DU PERCHE