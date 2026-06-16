Senonches

Marché Nocturne

Avenue des Eves Senonches Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18 23:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Venez flâner et découvrir près de 60 exposants proposant créations artisanales, produits du terroir et spécialités gourmandes, dans une ambiance festive avec animations, concert, restauration sur place et tombola! Curieux, amateurs d’artisanat ou en quête d’idées cadeaux ce rendez-vous est pour vous

Venez flâner et découvrir près de 60 exposants proposant créations artisanales, produits du terroir et spécialités gourmandes, dans une ambiance festive avec animations, concert, restauration sur place et tombola! Curieux, amateurs d’artisanat ou en quête d’idées cadeaux ce rendez-vous est pour vous! .

Avenue des Eves Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 80 11 tourisme@foretsduperche.fr

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English :

Come browse and discover nearly 60 vendors offering handmade crafts, local products, and gourmet specialties, all in a festive atmosphere featuring entertainment, a concert, on-site dining, and a raffle! Whether you’re just curious, a fan of crafts, or looking for gift ideas, this event is for you

L’événement Marché Nocturne Senonches a été mis à jour le 2026-06-16 par OTs DU PERCHE