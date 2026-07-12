Informations pratiques

Senonches

Sorties Brame du Cerf

1 Rue du Château Senonches Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 07:00:00

fin : 2026-11-20 10:00:00

Date(s) :

2026-09-11 2026-09-20

À la tombée du jour ou au petit matin, venez écouter bramer le plus grand cervidé de France au cœur de la forêt domaniale de Senonches. Le lieu de rendez-vous sera communiqué aux participants quelques jours avant les sorties.

À la tombée du jour ou au petit matin, venez écouter bramer le plus grand cervidé de France au cœur de la forêt domaniale de Senonches. Le lieu de rendez-vous sera communiqué aux participants quelques jours avant les sorties. .

1 Rue du Château Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 80 11 tourisme@foretsduperche.fr

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English :

%C0At dusk or in the early morning, come %E9listen to the bellowing of France’s largest deer in the heart of the Senonches State Forest. The meeting place will be communicated to participants a few days before the outings.

L’événement Sorties Brame du Cerf Senonches a été mis à jour le 2026-07-12 par OTs DU PERCHE