Sorties Brame du Cerf Senonches
vendredi 11 septembre 2026 · Senonches
Informations pratiques
Senonches
Sorties Brame du Cerf
1 Rue du Château Senonches Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 07:00:00
fin : 2026-11-20 10:00:00
Date(s) :
2026-09-11 2026-09-20
À la tombée du jour ou au petit matin, venez écouter bramer le plus grand cervidé de France au cœur de la forêt domaniale de Senonches. Le lieu de rendez-vous sera communiqué aux participants quelques jours avant les sorties.
À la tombée du jour ou au petit matin, venez écouter bramer le plus grand cervidé de France au cœur de la forêt domaniale de Senonches. Le lieu de rendez-vous sera communiqué aux participants quelques jours avant les sorties. .
1 Rue du Château Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 80 11 tourisme@foretsduperche.fr
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English :
%C0At dusk or in the early morning, come %E9listen to the bellowing of France’s largest deer in the heart of the Senonches State Forest. The meeting place will be communicated to participants a few days before the outings.
L’événement Sorties Brame du Cerf Senonches a été mis à jour le 2026-07-12 par OTs DU PERCHE
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