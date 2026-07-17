Animation « Sur le Fil » – Découverte du métier de tisserande, Château-Musée de Senonches, Senonches

Informations pratiques

Animation « Sur le Fil » – Découverte du métier de tisserande Samedi 19 septembre, 15h00 Château-Musée de Senonches Eure-et-Loir

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

La tisserande d’art Elisabeth Toupet donne rendez-vous au public pour une visite- découverte de son exposition « Couleurs et fils ». Elle réalisera une démonstration sur métier à tisser à ceinture originaire des Andes et présentera les grandes étapes de la préparation de la teinture végétale à partir des plantes de la région.

Château-Musée de Senonches 1 Rue du Château, 28250 Senonches, France Senonches 28250 Senonches Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237378011 http://www.chateau-senonches.com [{« type »: « phone », « value »: « 02 37 37 80 11 »}, {« type »: « email », « value »: « chateau.senonches@gmail.com »}] Avant poste défensif du domaine royal capétien, face au duché de Normandie, l’ensemble fortifié est érigé au XIIe siècle par Hugues II de Châteauneuf, seigneur du Thymerais. L’originalité de la construction réside dans son donjon-porte en silex et en pierre de grison, placé à l’entrée de l’ensemble castral pour contrôler les arrivants.

Récemment restauré, le château abrite désormais un espace muséographique moderne mettant à l’honneur son patrimoine naturel : la forêt. La forêt domaniale de Senonches est la plus grande forêt du département d’Eure-et-Loir et l’une des plus vastes de France. Le château est situé au cœur de ce “poumon vert”. Parking devant le château. Train : Arrêt à la gare de La Loupe (à 10 minutes).

La tisserande d’art Elisabeth Toupet donne rendez-vous au public pour une visite- découverte de son exposition « Couleurs et fils ».

©Château-Musée de Senonches