Visite libre du Château-Musée de Senonches, Château-Musée de Senonches, Senonches

Informations pratiques

Visite libre du Château-Musée de Senonches 19 et 20 septembre Château-Musée de Senonches Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Explorez les secrets des forêts du Perche en prenant appui sur la forêt domaniale de Senonches. Apprenez à reconnaître la faune et la flore, découvrez les métiers de la filière bois, puis relevez le défi d’un jeu sur la sylviculture ou d’un Cluedo. Une animation conviviale, ludique et interactive pour toute la famille !

Château-Musée de Senonches 1 Rue du Château, 28250 Senonches, France Senonches 28250 Senonches Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237378011 http://www.chateau-senonches.com Avant poste défensif du domaine royal capétien, face au duché de Normandie, l’ensemble fortifié est érigé au XIIe siècle par Hugues II de Châteauneuf, seigneur du Thymerais. L’originalité de la construction réside dans son donjon-porte en silex et en pierre de grison, placé à l’entrée de l’ensemble castral pour contrôler les arrivants.

Récemment restauré, le château abrite désormais un espace muséographique moderne mettant à l’honneur son patrimoine naturel : la forêt. La forêt domaniale de Senonches est la plus grande forêt du département d’Eure-et-Loir et l’une des plus vastes de France. Le château est situé au cœur de ce “poumon vert”. Parking devant le château. Train : Arrêt à la gare de La Loupe (à 10 minutes).

Explorez les secrets des forêts du Perche en prenant appui sur la forêt domaniale de Senonches.

©Château-Musée de Senonches