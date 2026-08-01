Évasion gourmande Repas grillades Senonches
samedi 15 août 2026 · Senonches
Informations pratiques
Senonches
Évasion gourmande Repas grillades
15 Rue Michel Cauty Senonches Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 11:30:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-15
L’Auberge de la Pomme de Pin vous convie autour d’un repas conviviale et découverte de bière et cocktails spéciaux.
Au menu Entrecôte grillée Frites de patates douces au parmesan Brownie au chocolat, éclats de noix & crème anglaise
L’Auberge de la Pomme de Pin vous convie autour d’un repas conviviale et découverte de bière et cocktails spéciaux.
Au menu Entrecôte grillée Frites de patates douces au parmesan Brownie au chocolat, éclats de noix & crème anglaise .
15 Rue Michel Cauty Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 29 14 51 37
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English :
The Auberge de la Pomme de Pin invites you to enjoy an exceptional meal to celebrate National Day! Burgers, baked potatoes, sorbet, and cookies are on the menu!
L’événement Évasion gourmande Repas grillades Senonches a été mis à jour le 2026-08-08 par OTs DU PERCHE
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