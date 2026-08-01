Informations pratiques

Senonches

Ciné Atelier Animo rigolo

10 Rue Flandres Senonches Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 16:15:00

fin : 2026-08-08 18:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Le cinéma L’Ambiance vous propose un atelier sur le thème des animo rigolo

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10 Rue Flandres Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire ambiance.senonches@wanadoo.fr

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English :

The L’Ambiance Cinema is offering a workshop on the theme of fun animations

L’événement Ciné Atelier Animo rigolo Senonches a été mis à jour le 2026-07-31 par OTs DU PERCHE