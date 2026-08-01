AGENDA · Senonches
Ciné Atelier Animo rigolo Senonches
samedi 8 août 2026 · Senonches
Informations pratiques
Senonches
Ciné Atelier Animo rigolo
10 Rue Flandres Senonches Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 16:15:00
fin : 2026-08-08 18:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Le cinéma L’Ambiance vous propose un atelier sur le thème des animo rigolo
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10 Rue Flandres Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire ambiance.senonches@wanadoo.fr
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English :
The L’Ambiance Cinema is offering a workshop on the theme of fun animations
L’événement Ciné Atelier Animo rigolo Senonches a été mis à jour le 2026-07-31 par OTs DU PERCHE
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