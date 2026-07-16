Animation « Api hour » – Découverte des abeilles noires, Château-Musée de Senonches, Senonches

Informations pratiques

Animation « Api hour » – Découverte des abeilles noires Samedi 19 septembre, 16h30 Château-Musée de Senonches Eure-et-Loir

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

Découverte de la colonie d’abeilles noires du château de Senonches suivi d’une dégustation du miel du rucher conservatoire CETA.

Château-Musée de Senonches 1 Rue du Château, 28250 Senonches, France Senonches 28250 Senonches Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237378011 http://www.chateau-senonches.com [{« type »: « phone », « value »: « 02 37 37 80 11 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@foretsduperche.fr »}] Avant poste défensif du domaine royal capétien, face au duché de Normandie, l’ensemble fortifié est érigé au XIIe siècle par Hugues II de Châteauneuf, seigneur du Thymerais. L’originalité de la construction réside dans son donjon-porte en silex et en pierre de grison, placé à l’entrée de l’ensemble castral pour contrôler les arrivants.

Récemment restauré, le château abrite désormais un espace muséographique moderne mettant à l’honneur son patrimoine naturel : la forêt. La forêt domaniale de Senonches est la plus grande forêt du département d’Eure-et-Loir et l’une des plus vastes de France. Le château est situé au cœur de ce “poumon vert”. Parking devant le château. Train : Arrêt à la gare de La Loupe (à 10 minutes).

Découverte de la colonie d’abeilles noires du château de Senonches suivi d’une dégustation du miel du rucher conservatoire CETA.

©Château-Musée de Senonches