Informations pratiques

Senonches

Concert Des Chansons Plein la Tête

Rue du Four Banal Senonches Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 20:30:00

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

Retrouvez les succès de la chanson française et internationale par des artistes que vous avez vus dans des émissions télévisées musicales ! Avec Geoffrey, Hervé, Yoan, Einath, Dorian, Léa, de N’oubliez pas les Paroles. Louanne, Juliette, Mattia et Loan de The Voice Kid. Titouan de l’eurovision…

Retrouvez les succès de la chanson française et internationale par des artistes que vous avez vus dans des émissions télévisées musicales ! Avec Geoffrey, Hervé, Yoan, Einath, Dorian, Léa, de N’oubliez pas les Paroles. Louanne, Juliette, Mattia et Loan de The Voice Kid. Titouan de l’eurovision… .

Rue du Four Banal Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 80 11 tourisme@foretsduperche.fr

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English :

Discover French and international hit songs performed by artists you’ve seen on music TV shows! Featuring Geoffrey, Hervé, Yoan, Einath, Dorian, and Léa from *N’oubliez pas les Paroles*; Louanne, Juliette, Mattia, and Loan from *The Voice Kids*; and Titouan from Eurovision…

L’événement Concert Des Chansons Plein la Tête Senonches a été mis à jour le 2026-07-12 par OTs DU PERCHE