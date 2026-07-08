Informations pratiques

Senonches

Exposition Couleurs et fils la trame de ma vie

1 Rue du Château Senonches Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:30:00

fin : 2026-11-01 18:00:00

Date(s) :

2026-07-18

La tisserande d’art Elisabeth Toupet explore avec passion toutes les techniques du tissage, de la broderie et de la teinture qu’elle mêle avec poésie et naturel. Pour Élisabeth, toute matière est prétexte à création et à mise en lumière ; la ficelle de papier mais aussi tout ce qu’elle glane.

La tisserande d’art Elisabeth Toupet explore avec passion toutes les techniques du tissage, de la broderie et de la teinture qu’elle mêle avec poésie et naturel. Pour Élisabeth, toute matière est prétexte à création et à mise en lumière ; la ficelle de papier mais aussi tout ce qu’elle glane, comme les herbacées ou les aiguilles de pin.

Avec cette exposition, l’artiste nous propose d’entrer dans son univers de Couleurs et de fils en explorant trois domaines la teinture végétale, tissage chaîne trame et broderies. .

1 Rue du Château Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 80 11 chateau.senonches@gmail.com

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English :

Artist weaver Elisabeth Toupet passionately explores all techniques of weaving, embroidery, and dyeing, which she blends with poetry and natural grace. For Elisabeth, every material is an opportunity for creation and for bringing it to light—from paper string to whatever else she happens to find.

L’événement Exposition Couleurs et fils la trame de ma vie Senonches a été mis à jour le 2026-06-30 par OTs DU PERCHE