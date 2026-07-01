Anim’ tes Vacances d’été Senonches
mercredi 8 juillet 2026 · Senonches
Informations pratiques
Senonches
Anim’ tes Vacances d’été
1 Rue du Château Senonches Eure-et-Loir
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-08-26 17:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Le château de Senonches vous propose des animations ludopédagogiques pour les enfants de 6 à 12 ans autour de la Nature suivi d’un goûter.
Comme un poisson dans l’eau
Pars à la rencontre des habitants qui peuplent les mares forestières petite pêche, identification des espèces trouvées et sensibilisation aux enjeux de ce milieu très fragile seront au programme.
Couleurs de Nature
Apprends à fabriquer de la peinture végétale avec le jus des plantes de saison extrait de fleurs, de feuilles, de fruits… puis compose ton carnet de couleurs.
Nature sensorielle
Observe la nature et (re)découvre la forêt à travers des ateliers sensoriels. Un carnet de découverte te guidera dans cette exploration…
Les Olympiades des animaux
Être un animal c’est du sport ! Glisse-toi dans la peau des animaux de la forêt pour réaliser des défis à la manière de… : Sauter, courir , porter, tisser, capturer, chanter, fabriquer… imiter ! 5 .
1 Rue du Château Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 80 11 chateau.senonches@gmail.com
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English :
Château de Senonches is offering two activities during the spring vacations. Mes créations nature, where you’ll have to work with nature, and an origami workshop with a professional origamist, who will teach you the art of paper folding.
L’événement Anim’ tes Vacances d’été Senonches a été mis à jour le 2026-06-28 par OTs DU PERCHE
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