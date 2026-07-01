Informations pratiques

Senonches

Les Après-midis en famille

1 Rue du Château Senonches Eure-et-Loir

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 15:00:00

fin : 2026-08-22 17:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Une animation adaptée aux familles suivie d’une collation ou d’un goûter pour les enfants de 0 à 99 ans ! Au programme construction de cabane, découverte de la vie des abeilles suivie d’une création de cosmétique ou encore retour sur la vie de la forêt. Un moment à partager tous ensemble !

Une animation adaptée aux familles suivie d’une collation ou d’un goûter pour les enfants de 0 à 99 ans ! Au programme

Le camp des Robinsons

Réalisez votre rêve d’enfant et construisez votre cabane en bois et cordage !

Cette animation se déroulera en forêt.

Secrets d’abeilles

Découvrez la vie des abeilles, observez la colonie d’abeilles noires de la ruche du château, fabriquez un produit cosmétique à base de cire d’abeille et dégustez le miel du rucher conservatoire senonchois.

La forêt aux histoires

Dans la forêt, découvrez les contes et légendes qui se sont transmis de générations en générations dans la culture amérindienne, nordique, celtique… 8 .

1 Rue du Château Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 80 11 chateau.senonches@gmail.com

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English :

A family-friendly activity followed by a snack or afternoon treat for children ages 0–99! On the agenda: building a treehouse, learning about the life of bees followed by a cosmetics-making workshop, or exploring forest life. A moment to share together!

L’événement Les Après-midis en famille Senonches a été mis à jour le 2026-06-30 par OTs DU PERCHE