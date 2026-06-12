Senonches

Brunch Fête des Pères

2 Place des Halles Senonches Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Pour la fête des Pères le restaurants L’IMMERSIF vous propose un brunch spécial avec 3 formules au choix (détaillées sur l’affiche)

Pour la fête des Pères le restaurants L’IMMERSIF vous propose un brunch spécial avec 3 formules au choix (détaillées sur l’affiche) .

2 Place des Halles Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 65 75 37 99

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English :

For Father’s Day, the L’IMMERSIF restaurant is offering a special brunch with a choice of 3 formulas (detailed on the poster)

L’événement Brunch Fête des Pères Senonches a été mis à jour le 2026-06-09 par OTs DU PERCHE