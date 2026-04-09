Journée bien être en nature sylvo-yoga Langon
Journée bien être en nature sylvo-yoga Langon samedi 22 août 2026.
Langon
Journée bien être en nature sylvo-yoga
Le pâtis vert Langon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 09:45:00
fin : 2026-08-22 17:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Une journée de détente en pleine nature entre yoga, respirations,méditations, découvertes sensorielles et créatives accompagnés par Claire-Lise et Armelle dans un des beaux espaces naturels des alentours de Langon. .
Le pâtis vert Langon 35660 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 75 67 62 08
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English :
L’événement Journée bien être en nature sylvo-yoga Langon a été mis à jour le 2026-06-15 par OT PAYS DE REDON
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