Langon

Journée bien être en nature sylvo-yoga

Le pâtis vert Langon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 09:45:00

fin : 2026-08-22 17:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Une journée de détente en pleine nature entre yoga, respirations,méditations, découvertes sensorielles et créatives accompagnés par Claire-Lise et Armelle dans un des beaux espaces naturels des alentours de Langon. .

Le pâtis vert Langon 35660 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 75 67 62 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journée bien être en nature sylvo-yoga Langon a été mis à jour le 2026-06-15 par OT PAYS DE REDON