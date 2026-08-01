Paille et Ripaille Rue Arthur Gibaud Langon

Informations pratiques

Langon

Paille et Ripaille

Rue Arthur Gibaud Parc des Vergers Langon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 10:00:00

fin : 2026-08-29 02:00:00

Date(s) :

2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30

Comme chaque année, depuis huit ans maintenant, Paille & Ripaille vous donne rendez-vous le dernier week-end d’août pour terminer vos congés d’été sur une délicieuse note de convivialité.

Les 28, 29 et 30 août prochains, le Parc des Vergers à Langon (33) ressort fanions, bottes de foin et enceintes pour une nouvelle édition !

Au menu rencontre avec les vignerons et agriculteurs, dégustations, animations, ateliers cuisine et même expositions, sans oublier les groupes qui ne manqueront pas de vous faire chanter à l’unisson.

LES CONCERTS

Vendredi Batuk’Alinga, Balavoine Experience

Samedi Silver & Gold, Les Amuses Gueules de Grignols, ABBA For Ever Tribute

Dimanche La Bande Sons

Parking gratuit .

Rue Arthur Gibaud Parc des Vergers Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 20 64

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English : Paille et Ripaille

L’événement Paille et Ripaille Langon a été mis à jour le 2026-07-28 par La Gironde du Sud