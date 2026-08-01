Paille et Ripaille Rue Arthur Gibaud Langon
vendredi 28 août 2026 · Rue Arthur Gibaud · Langon
Informations pratiques
Langon
Paille et Ripaille
Rue Arthur Gibaud Parc des Vergers Langon Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 10:00:00
fin : 2026-08-29 02:00:00
Date(s) :
2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30
Comme chaque année, depuis huit ans maintenant, Paille & Ripaille vous donne rendez-vous le dernier week-end d’août pour terminer vos congés d’été sur une délicieuse note de convivialité.
Les 28, 29 et 30 août prochains, le Parc des Vergers à Langon (33) ressort fanions, bottes de foin et enceintes pour une nouvelle édition !
Au menu rencontre avec les vignerons et agriculteurs, dégustations, animations, ateliers cuisine et même expositions, sans oublier les groupes qui ne manqueront pas de vous faire chanter à l’unisson.
LES CONCERTS
Vendredi Batuk’Alinga, Balavoine Experience
Samedi Silver & Gold, Les Amuses Gueules de Grignols, ABBA For Ever Tribute
Dimanche La Bande Sons
Parking gratuit .
Rue Arthur Gibaud Parc des Vergers Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 20 64
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English : Paille et Ripaille
L’événement Paille et Ripaille Langon a été mis à jour le 2026-07-28 par La Gironde du Sud
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